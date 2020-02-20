Посол Украины в ЕС призвал мир усилить давление на Россию

Последняя провокация России на Донбассе подрывает усилия по деэскалации в регионе, поэтому возникает необходимость усиления международного давления на Россию.

Об этом в своей статье в брюссельском издании Euractiv написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что за последние два месяца в охваченном войной Донбассе украинские позиции были обстреляны более 400 раз.

"Совсем недавно, 18 февраля, мы стали свидетелями очередного циничного нападения России на Донбасс - нападения и массированного обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия", - отметил Точицкий.

"Такая провокация подрывает усилия по деэскалации в регионе и еще больше ставит под угрозу нормандский процесс. Международное давление на Россию должно быть усилено, чтобы заставить Москву выполнить свои обязательства, взятые в рамках нормандского формата", – подчеркнул посол.

По словам дипломата, одним из наиболее эффективных инструментов являются санкции.

"Одним из наиболее эффективных инструментов, которые мы имеем, чтобы остановить агрессивную политику России, есть санкции. Это не только демонстрация единства и солидарности, но и один из немногих реальных механизмов заставить агрессора воздержаться от дальнейшего нарушения международного права и прав человека, а также от подрыва международной безопасности", - заявил Точицкий.

Посол также напомнил о красные линии Украины, среди которых вывод вооруженных сил РФ и вооружений с Донбасса, восстановление контроля над всей протяженностью государственной границы с Россией, обеспечение устойчивого прекращения огня на Донбассе, выборы только в строгом соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ, освобождение из плена всех украинских граждан.

"Чего нам сейчас не хватает, так это политической воли Российской Федерации прекратить свою агрессию против Украины. Что нам нужно, так это укрепление единства и давления", - заявил Точицкий.