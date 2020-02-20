Посол в ЄС попередив: поступки агресору – це шлях в нікуди

Посол України в ЄС Микола Точицький вважає, що поступки агресору в надії на дружбу і принесення в жертву міжнародного права – це шлях в нікуди.

Про це він написав у брюссельському виданні Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Єдине, що Кремль поважає - це сила" - зазначив Точицький.

На його думку, сила Європи полягає в її єдності і солідарності, готовності захищати наріжні камені демократії та послідовності і наполегливості до тих пір, поки не буде досягнутий результат.

"Сила означає не йти на поступки агресору в надії, що він стане вашим другом, сила полягає в тому, щоб змусити агресора змінити свою поведінку" - заявив посол.

"Єдність, солідарність і переговори з позиції сили - ось шлях до перемоги. Переговори, що приносять в жертву основи – дотримання міжнародного права, європейських цінностей і людських життів – це шлях в нікуди" - наголосив він.

На думку посла, в іншому випадку поступки Росії обійдуться Європі занадто дорого.