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Посол в ЕС предупредил: уступки агрессору - это путь в никуда

Четверг, 20 февраля 2020, 14:48

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий считает, что уступки агрессору в надежде на дружбу и принесение в жертву международного права - это путь в никуда.

Об этом он написал в брюссельском издании Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Единственное, что Кремль уважает - это сила", - отметил Точицкий.

По его мнению, сила Европы заключается в ее единстве и солидарности, готовности защищать краеугольные камни демократии и последовательности и настойчивости до тех пор, пока не будет достигнут результат.

"Сила означает не идти на уступки агрессору в надежде, что он станет вашим другом, сила заключается в том, чтобы заставить агрессора изменить свое поведение", - заявил посол.

"Единство, солидарность и переговоры с позиции силы - вот путь к победе. Переговоры, приносят в жертву основы - соблюдение международного права, европейских ценностей и человеческих жизней - это путь в никуда", - отметил он.

По мнению посла, в противном случае уступки России обойдутся Европе слишком дорого.

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