Естонія допоможе Україні з реформою у сфері верховенства права

Естонія надасть Україні консультативну підтримку в рамках проведення реформи у сфері верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Естонії.

Естонський центр "Східного партнерства" та Управління по обслуговуванню проєктів ООН (UNOPS) підписали меморандум про взаєморозуміння під назвою "Підтримка реформ у сфері верховенства закону в Україні в області поліції, публічного переслідування та належного врядування".

Діяльність Естонії буде зосереджена на наданні допомоги і консультацій в рамках пакету підтримки реформ державного обвинувачення, і її буде очолювати головний державний обвинувач Лавлі Перлінг.

"Естонія рада підтримати розвиток України у сфері права і управління. Правова реформа в Україні дуже важлива, і досвід Естонії тут дуже корисний. Проєкт спрямований на підтримку реформування верховенства права та забезпечення його функціонування, сумісний з кращими європейськими та міжнародними практиками", - сказав Герт Анцу, директор Центру "Східного партнерства".