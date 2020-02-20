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Эстония поможет Украине с реформой в сфере верховенства права

Четверг, 20 февраля 2020, 15:24

Эстония предоставит Украине консультационную поддержку в рамках проведения реформы в сфере верховенства права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии.

Эстонский центр Восточного партнерства и Управление по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписали меморандум о взаимопонимании под названием "Поддержка реформ в сфере верховенства закона в Украине в области полиции, публичного преследования и надлежащего управления".

Деятельность Эстонии будет сосредоточена на оказании помощи и консультациях в рамках пакета поддержки реформ государственного обвинения, и ее будет возглавлять главный государственный обвинитель Лавли Перлинг.

"Эстония рада поддержать развитие Украины в области права и управления. Правовая реформа в Украине очень важна, и опыт Эстонии здесь очень полезен. Проект направлен на поддержку реформирования верховенства права и обеспечения его функционирование, совместимое с лучшими европейскими и международными практиками", - сказал Герт Анцу, директор Центра Восточного партнерства.

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