Союзника Трампа засудили до 40 місяців в'язниці у справі про втручання РФ у вибори

Роджер Стоун, давній радник і союзник президента США Дональда Трампа, був засуджений до 40 місяців в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Стоун був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення у брехні Конгресу, обструкції і підбурюванні свідків.

Він є шостим помічником Трампа, засудженим у кримінальній справі, пов'язаній з розслідуванням Роберта Мюллера щодо ймовірної змови між Росією і кампанією Трампа під час виборів 2016 року.

На суді було заявлено, що Стоун п'ять разів збрехав під присягою, в тому числі про його бесіди з представниками кампанії Трампа і ймовірним "посередником" з WikiLeaks на початку серпня 2016 року.

Пояснюючи вирок, суддя Емі Берман Джексон сказала, що Стоун брав участь в "нестерпній і загрозливій поведінці" щодо неї.

Минулого тижня прокурори припинили справу після того, як Міністерство юстиції заявило, що планує скоротити кількість тюремного часу, запитуваного для Стоуна. Прокурори раніше рекомендували вирок від семи до дев'яти років.

Стоун стверджував, що справа проти нього було політично мотивованою. Трамп раніше натякнув, що може помилувати свого союзника.