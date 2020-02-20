Союзника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы по делу о вмешательстве РФ в выборы

Роджер Стоун, давний советник и союзник президента США Дональда Трампа, был приговорен к 40 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Стоун был признан виновным по семи пунктам обвинения во лжи Конгрессу, обструкции и подстрекательстве свидетелей.

Он является шестым помощником Трампа, осужденным по уголовному делу, связанному с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре между Россией и кампанией Трампа во время выборов 2016 года.

На суде было заявлено, что Стоун пять раз солгал под присягой, в том числе о его беседах с представителями кампании Трампа и предполагаемым "посредником" из WikiLeaks в начале августа 2016 года.

Объясняя приговор, судья Эми Берман Джексон сказала, что Стоун участвовал в "невыносимом" "угрожающем и пугающем поведении" по отношению к ней.

На прошлой неделе прокуроры прекратили дело после того, как Министерство юстиции заявило, что планирует сократить количество тюремного времени, требуемого для Стоуна. Прокуроры ранее рекомендовали приговор от семи до девяти лет.

Стоун утверждал, что дело против него было политически мотивированным. Трамп ранее намекнул, что может помиловать своего союзника.