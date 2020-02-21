Ізраїль подякував Україні за евакуацію ізраїльтянина з Уханя

Ізраїль висловив вдячність Україні за зусилля з евакуації ізраїльтянина Томера Звулуна, який є серед 28 евакуйованих з Уханя іноземних громадян, що зараз перебувають на обсервації у Нових Санжарах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ізраїль високо цінує зусилля українського уряду з евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя", - заявив у своєму Twitter глава ізраїльського МВС Ісраель Кац. Міністр назвав це "ще одним прикладом міцних відносин між нашими країнами".

Israel highly appreciates the efforts of the Ukrainian government in evacuating Israeli citizen Tomer Zvulun from Wuhan.

This is yet another example of the strong relations between our countries.



🇮🇱🤝 🇺🇦@israelinukraine@ambassadorlion — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 21, 2020

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Томер Звулун вивчав кунг-фу в провінції Хубей, яка стала епіцентром коронавірусу.

Він звернувся в ізраїльське посольство з проханням вивезти його додому, а посольство, своєю чергою, звернулося за допомогою до дипвідомства України.

Фото: israelnationalnews.com

На борту українського рейсу з Уханя були евакуйовані також громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

Нагадаємо, через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.

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