Ізраїль подякував Україні за евакуацію ізраїльтянина з Уханя

Ізраїль висловив вдячність Україні за зусилля з евакуації ізраїльтянина Томера Звулуна, який є серед 28 евакуйованих з Уханя іноземних громадян, що зараз перебувають на обсервації у Нових Санжарах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ізраїль високо цінує зусилля українського уряду з евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя", - заявив у своєму Twitter глава ізраїльського МВС Ісраель Кац. Міністр назвав це "ще одним прикладом міцних відносин між нашими країнами".

Israel highly appreciates the efforts of the Ukrainian government in evacuating Israeli citizen Tomer Zvulun from Wuhan.

This is yet another example of the strong relations between our countries.



