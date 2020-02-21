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Ізраїль подякував Україні за евакуацію ізраїльтянина з Уханя

П'ятниця, 21 лютого 2020, 13:21

Ізраїль висловив вдячність Україні за зусилля з евакуації ізраїльтянина Томера Звулуна, який є серед 28 евакуйованих з Уханя іноземних громадян, що зараз перебувають на обсервації у Нових Санжарах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ізраїль високо цінує зусилля українського уряду з евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя", - заявив у своєму Twitter глава ізраїльського МВС Ісраель Кац. Міністр назвав це "ще одним прикладом міцних відносин між нашими країнами".

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Томер Звулун вивчав кунг-фу в провінції Хубей, яка стала епіцентром коронавірусу.

Він звернувся в ізраїльське посольство з проханням вивезти його додому, а посольство, своєю чергою, звернулося за допомогою до дипвідомства України.

 
Фото: israelnationalnews.com

На борту українського рейсу з Уханя були евакуйовані також громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

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Нагадаємо, через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.

Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських

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