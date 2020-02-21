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Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Уханя

Пятница, 21 февраля 2020, 13:21

Израиль выразил благодарность Украине за усилия по эвакуации израильтянина Томера Звулуна, который был среди 28 эвакуированных из Уханя иностранных граждан, находящихся сейчас на обсервации в Новых Санжарах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя", - заявил в своем Twitter глава израильского МВД Исраэль Кац. Министр назвал это "еще одним примером крепких отношений между нашими странами".

По информации израильских СМИ, Томер Звулун изучал кунг-фу в провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса.

Он обратился в израильское посольство с просьбой вывезти его домой, а посольство, в свою очередь, обратилось за помощью к дипведомству Украины.

 
Фото: israelnationalnews.com

На борту украинского рейса из Уханя были эвакуированы также граждане Беларуси, Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Панамы и других стран.

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Напомним, из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.

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