Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Уханя

Израиль выразил благодарность Украине за усилия по эвакуации израильтянина Томера Звулуна, который был среди 28 эвакуированных из Уханя иностранных граждан, находящихся сейчас на обсервации в Новых Санжарах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя", - заявил в своем Twitter глава израильского МВД Исраэль Кац. Министр назвал это "еще одним примером крепких отношений между нашими странами".

Israel highly appreciates the efforts of the Ukrainian government in evacuating Israeli citizen Tomer Zvulun from Wuhan.

This is yet another example of the strong relations between our countries.



🇮🇱🤝 🇺🇦@israelinukraine@ambassadorlion