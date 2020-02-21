Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Уханя

Израиль выразил благодарность Украине за усилия по эвакуации израильтянина Томера Звулуна, который был среди 28 эвакуированных из Уханя иностранных граждан, находящихся сейчас на обсервации в Новых Санжарах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Израиль высоко ценит усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя", - заявил в своем Twitter глава израильского МВД Исраэль Кац. Министр назвал это "еще одним примером крепких отношений между нашими странами".

Israel highly appreciates the efforts of the Ukrainian government in evacuating Israeli citizen Tomer Zvulun from Wuhan.

This is yet another example of the strong relations between our countries.



🇮🇱🤝 🇺🇦@israelinukraine@ambassadorlion — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 21, 2020

По информации израильских СМИ, Томер Звулун изучал кунг-фу в провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса.

Он обратился в израильское посольство с просьбой вывезти его домой, а посольство, в свою очередь, обратилось за помощью к дипведомству Украины.

Фото: israelnationalnews.com

На борту украинского рейса из Уханя были эвакуированы также граждане Беларуси, Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Панамы и других стран.

Напомним, из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.

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