Шість випадків коронавірусу підтвердили в італійському регіоні Ломбардія

Шість італійців здали позитивні тести на коронавірус в північній італійській області Ломбардія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"У нас є шість випадків коронавірусу", - заявив на пресконференції член ради Ломбардії Джуліо Галлера, додавши, що сотні людей, які контактували з пацієнтами, в даний час проходять тестування на предмет зараження.

Це перші відомі випадки локальної передачі в Італії потенційно смертельної хвороби.

Первинний пацієнт захворів після зустрічі з другом, який нещодавно повернувся з Китаю. За словами Галлера, 38-річний пацієнт "перебуває в реанімації, його стан кращий, ніж минулої ночі, трохи поліпшується".

Друга, з яким він зустрічався, і його сім'ю також помістили на карантин. "Ми досі не знаємо, від кого поширився вірус, можливо, він не від нульового пацієнта, може бути і так, що перший хворий вже видужав", - пояснив Галлера.

Мешканцям північних міст Кодоньо і Кастільйоне-д'Адда настійно рекомендувалося залишатися вдома, поки тривають медичні обстеження.

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