Шесть случаев коронавируса подтвердили в итальянском регионе Ломбардия

Шесть итальянцев сдали положительные тесты на коронавирус в северной итальянской области Ломбардия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"У нас есть шесть случаев коронавируса", - заявил на пресс-конференции член совета Ломбардии Джулио Галлера, добавив, что сотни людей, контактировавших с пациентами, в настоящее время проходят тестирование на предмет заражения.

Это первые известные случаи локальной передачи в Италию потенциально смертельной болезни.

Первичный пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая. По словам Галлера, 38-летний пациент "находится в реанимации, его состояние лучше, чем минувшей ночью".

Друга, с которым он встречался, и его семью также поместили в карантин. "Мы еще не знаем, от кого распространился вирус, возможно, он не от нулевого пациента, может быть и так, что первый больной уже выздоровел", - пояснил Галлера.

Жителям северных городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда настоятельно рекомендовалось оставаться дома, пока продолжаются медицинские обследования.

Читайте также: "Не забыть о том, что мы - люди": события в Новых Санжарах глазами мировых СМИ".