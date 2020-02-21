Новий посол України почав працювати в Молдові

Новопризначений посол України в Молдові Марко Шевченко вручив вірчі грамоти президенту Молдови Ігорю Додону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство України в Молдові на своїй Facebook-сторінці.

Фото посольства України в Молдові

За інформацією посольства, після офіційної церемонії відбувся обмін думками щодо стану та перспектив розвитку українсько-молдовських відносин.

Марко Шевченко наголосив, що Україна налаштована на взаємовигідний діалог з Молдовою з усього спектру двосторонніх питань. Він висловив намір докласти максимум зусиль для виведення українсько-молдовських відносин на якісно новий рівень та наповнення їх конкретними результатами.

Як стверджує посольство, Додон зі свого боку наголосив, що Молдова послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштована на розвиток взаємовигідного співробітництва.

Нагадаємо, що Україна з квітня 2019 року не мала посла в Молдові.

Тодішній президент України Петро Порошенко 25 квітня підписав указ про звільнення Івана Гнатишина з посади посла, на якій він працював з липня 2015 року.

"Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік", - заявив тоді міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Президент Зеленський призначив нового посла указом від 18 грудня.