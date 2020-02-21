Новый посол Украины начал работать в Молдове

Новоназначенный посол Украины в Молдове Марко Шевченко вручил верительные грамоты президенту Молдовы Игорю Додону.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Украины в Молдове на своей Facebook-странице.

Фото посольства Украины в Молдове

По информации посольства, после официальной церемонии состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития украинско-молдавских отношений.

Шевченко подчеркнул, что Украина настроена на взаимовыгодный диалог с Молдовой по всему спектру двусторонних вопросов. Он выразил намерение приложить максимум усилий для вывода украинско-молдавских отношений на качественно новый уровень и наполнение их конкретными результатами.

Как утверждает посольство, Додон со своей стороны отметил, что Молдова последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и настроена на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что Украина с апреля 2019 года не имела посла в Молдове.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 25 апреля подписал указ об увольнении Ивана Гнатышина с должности посла, на которой он работал с июля 2015 года.

"Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст", - заявил тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Президент Зеленский назначил нового посла указом от 18 декабря.