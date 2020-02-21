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Колишній німецький єврокомісар влаштувався на роботу до Орбана

П'ятниця, 21 лютого 2020, 19:17

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан призначив колишнього німецького єврокомісара Гюнтера Еттінгера співголовою новоствореної Ради національної наукової політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

Згідно з офіційними документами, німецького екскомісара Орбан призначив 5 лютого строком на три роки. Це призначення може викликати питання щодо кодексу поведінки колишнього чиновника ЄС.

Ця урядова організація була створена в Угорщині минулого року, після схвалення парламентом закону про посилення державного контролю над дослідницькими органами, що перебувають у віданні Угорської академії наук (MTA).

Радою керує голова, який призначається Орбаном. До неї входять 13 представників, призначені урядом, і лише шість представників, призначені МТА.

Уряд буде керувати науково-дослідними інститутами окремо і може додавати нові або закривати вже наявні.

Угорська академія наук виступала категорично проти нової структури і звинувачувала уряд у спробі взяти наукові дослідження під "тотальний політичний контроль".

Еттінгер працював в Єврокомісії Жан-Клода Юнкера у 2014-2019 роках, обіймаючи посаду єврокомісара з питань бюджету і людських ресурів.

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