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Бывший немецкий еврокомиссар устроился на работу к Орбану

Пятница, 21 февраля 2020, 19:17

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назначил бывшего немецкого еврокомиссара Гюнтера Эттингера сопредседателем вновь созданного Совета национальной научной политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Согласно официальным документам, немецкого экс-комиссара Орбан назначил 5 февраля сроком на три года. Это назначение может вызвать вопросы относительно кодекса поведения бывшего чиновника ЕС.

Эта правительственная организация была создана в Венгрии в прошлом году, после принятия парламентом закона об усилении государственного контроля над исследовательскими органами, находящимися в ведении Венгерской академии наук (MTA).

Советом руководит председатель, который назначается Орбаном. В него входят 13 представителей, назначенные правительством, и только шесть представителей, предназначенные МТА.

Правительство будет управлять научно-исследовательскими институтами отдельно и может добавлять новые или закрывать уже имеющиеся.

Венгерская академия наук выступала категорически против новой структуры и обвиняла правительство в попытке взять научные исследования под "тотальный политический контроль".

Эттингер работал в Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в 2014-2019 годах, занимая должность еврокомиссара по вопросам бюджета и человеческих ресурсов.

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