У німецькій Тюрингії після скандалу домовилися щодо кандидатури прем’єр-міністра

Керівництво провідних представлених у земельному парламенті Тюрингії партій - Лівої партії, СДПН та партії "Союз 90/Зелені" - домовилося з християнськими демократами щодо кандидатури прем'єр-міністра землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Партії досягли домовленості щодо кандидатури дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова, який представляє Ліву партію.

Прем'єр Тюрингії подав у відставку, коаліція вимагає у землі нових виборів

Згідно з досягнутими домовленостями, 4 березня має відбутися повторне голосування з обрання очільника земельного уряду, де висуватиметься кандидатура Рамелова.

Так само чотири політичних сили дійшли згоди щодо проведення 25 квітня 2021 року перевиборів до ландтагу Тюрингії.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою земельного уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.

Скандал призвів до кризи у правлячій партії Християнсько-демократичний союз. Її лідерка Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.