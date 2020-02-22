В немецкой Тюрингии после скандала договорились по кандидатуре премьер-министра

Руководство ведущих представленных в земельном парламенте Тюрингии партий - Левой партии, СДПГ и партии "Союз 90/Зеленые" - договорилось с христианскими демократами относительно кандидатуры премьер-министра земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Партии достигли договоренности по кандидатуре прежнего премьера Бодо Рамелова, представляющего Левую партию.

Премьер Тюрингии подал в отставку, коалиция требует в земле новых выборов

Согласно достигнутым договоренностям, 4 марта должно состояться повторное голосование по избранию главы земельного правительства, где будет выдвигаться кандидатура Рамелова.

Так же четыре политических силы пришли к согласию относительно проведения 25 апреля 2021 года перевыборов в ландтаг Тюрингии.

Напомним, 5 февраля за три с половиной месяца после земельных выборов председателем земельного правительства Тюрингии стал Томас Кеммер из Свободной демократической партии (СВДП). Впрочем, выбрали его при поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии", что вызвало политический скандал. Кеммер сразу после избрания подал в отставку.

Скандал привел к кризису в правящей партии Христианско-демократический союз. Ее лидер Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и что после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.