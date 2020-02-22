Британія повернула своїх громадян з охопленого коронавірусом лайнера Diamond Princess

Десятки людей, які провели два тижні в ізоляції на охопленому коронавірусом круїзному лайнері в Японії, повернулися до Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

32 громадянина Британії та європейських країн вилетіли з аеропорту Ханеда в Токіо пізно ввечері в п'ятницю і приземлилися в Боскомбі на базі Міністерства оборони поблизу Солсбері в суботу вранці.

На борту літака також перебували представники уряду і медичний персонал, повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Після висадки британці були доставлені в у лікарню Arrowe Park у графстві Мерсісайд, на два тижні карантину. Там уже розміщували евакуйованих з Уханю британців.

Скільки з евакуйованих громадян ЄС поки невідомо.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб опублікував заяву, в якій говориться: "Ми благополучно доставили додому з Японії 32 британських і європейських громадянина. Нашим пріоритетом номер один завжди було здоров'я і безпека громадян Британії".

Близько 634 пасажирів і членів екіпажу заразилися коронавірусом на борту корабля Diamond Princess, що становить більше половини підтверджених випадків захворювання за межами Китаю.

На борт репатріаційного рейсу були допущені тільки ті люди, у яких не було симптомів захворювання.