Британия вернула своих граждан с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess

Десятки людей, которые провели две недели в изоляции на охваченном коронавирусом круизном лайнере в Японии, вернулись в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

32 гражданина Британии и европейских стран вылетели из аэропорта Ханэда в Токио поздно вечером в пятницу и приземлились в Боскомбі на базе Министерства обороны вблизи Солсбери в субботу утром.

На борту самолета также находились представители правительства и медицинский персонал, сообщили в Министерстве иностранных дел.

После высадки британцы были доставлены в больницу Arrowe Park в графстве Мерсисайд, на две недели карантина. Там уже размещали эвакуированных из Уханя британцев.

Сколько из эвакуированных граждан ЕС пока неизвестно.

Министр иностранных дел Доминик Рааб опубликовал заявление, в котором говорится: "Мы благополучно доставили домой из Японии 32 британских и европейских гражданина. Нашим приоритетом номер один всегда было здоровье и безопасность граждан Британии".

Около 634 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом на борту корабля Diamond Princess, что составляет более половины подтвержденных случаев заболевания за пределами Китая.

На борт репатриационного рейса были допущены только те люди, у которых не было симптомов заболевания.