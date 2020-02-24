Британський суд починає розгляд запиту США на екстрадицію Ассанжа

Британський суд 24 лютого починає слухання щодо того, чи слід екстрадувати Джуліана Аcсанджа до США майже через десять років після того, як його веб-сайт WikiLeaks розлютив Вашингтон, оприлюднивши секретні американські документи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Асcанж каже, що екстрадиція політично мотивована тими, кого викрили його публікації.

Сполучені Штати розшукують 48-річного чоловіка за 18 кримінальними справами щодо змови з метою злому урядових комп’ютерів, а також щодо порушення закону про шпигунство, і якщо його засудять, він може провести десятиліття у в'язниці.

Торік Ассанжа виселили з посольства Еквадору в Лондоні, де він був закритий з 2012 року. Його негайно заарештували за втечу з-під застави 2012 року. Аcсандж втік, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, які він заперечував. Нині Швеція припинила справу.

Адвокат Ассанжа, каже, що його справа може призвести до унезаконення діяльності, що має вирішальне значення для журналістів-розслідувачів, і що його робота пролила безпрецедентне світло на те, як США вели свої війни в Іраку та Афганістані, зокрема на "докази військових злочинів".

WikiLeaks розлютив Вашингтон, опублікувавши сотні тисяч таємних американських дипломатичних листувань, які розкрили критичні американські оцінки світових лідерів, від президента Росії Владіміра Путіна до членів саудівської королівської родини.

WikiLeaks 2010 року опублікував засекречене військове відео США, де було показано атаку вертольотів Apache 2007 року в Багдаді, в якій загинуло десяток людей, зокрема двоє співробітників новин Reuters.