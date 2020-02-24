Британский суд начинает рассмотрение запроса США на экстрадицию Ассанжа

Британский суд 24 февраля начинает слушания по поводу того, следует ли экстрадировать Джулиана Аcсанджа в США почти через десять лет после того, как его сайт WikiLeaks разозлил Вашингтон, обнародовав секретные американские документы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Асcанж говорит, что экстрадиция политически мотивировано теми, кого разоблачили его публикации.

Соединенные Штаты разыскивают 48-летнего мужчину по 18 уголовным делам о сговоре с целью взлома правительственных компьютеров, а также о нарушении закона о шпионаже, и если его осудят, он может провести десятилетия в тюрьме.

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В прошлом году Ассанжа выселили из посольства Эквадора в Лондоне, где он был закрыт с 2012 года. Его немедленно арестовали за побег из-под залога в 2012 году. Аcсандж убежал, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Сейчас Швеция прекратила дело.

Адвокат Ассанжа, говорит, что его дело может привести к криминализации деятельности, имеющей решающее значение для журналистов-расследователей, и что его работа пролила беспрецедентный свет на то, как США вели свои войны в Ираке и Афганистане, в частности на "доказательства военных преступлений".

WikiLeaks разозлил Вашингтон, опубликовав сотни тысяч секретных американских дипломатических переписок, которые раскрыли критические американские оценки мировых лидеров, от президента России Владимира Путина до членов саудовской королевской семьи.

WikiLeaks в 2010 году опубликовал засекреченое военное видео США, где было показано атаку вертолетов Apache в 2007 году в Багдаде, в которой погибло десяток людей, в том числе двое сотрудников новостей Reuters.