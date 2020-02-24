Новий прем'єр Косово готовий скасувати 100-відсоткові мита на сербські товари

Новообраний прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що готовий скасувати тарифи, введені його попередником на сербські товари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Курті недавно написав на своїй сторінці в Facebook, що він готовий "скасувати 100-відсоткові тарифи на сербські товари".

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За словами Курті, тарифи "будуть замінені принципом взаємності між двома державами" в політичних, економічних і комерційних справах.

Концепція, зазвичай використовувана в міжнародних відносинах, може означати, наприклад, заборону на сербські номерні знаки в Косово, оскільки косовські номери заборонені в Сербії.

Тарифи були введені в кінці 2018 року попереднім прем'єром Рамушем Харадінаєм в помсту за сербську блокаду членства Косово в Інтерполі. Белград як і раніше відмовляється визнати незалежність, проголошену Косовим у 2008 році.

Посланник США на переговорах в Белграді і Приштині Річард Гренелл закликав скасувати тарифи, оскільки "це завдає шкоди Косову і не дозволяє бізнесу створювати робочі місця".

Але опозиційні партії виступають проти поступок. Щоб мобілізувати громадськість, опозиція намагається зібрати третину голосів в парламенті, щоб скликати позачергову сесію з цього питання.

Харадінай закликав нового прем'єра утримуватися від скасування тарифів "за деякі тимчасові політичні очки, які ви могли б отримати від міжнародного співтовариства".

"Ми повинні об'єднатися в боротьбі проти Сербії до взаємного визнання", - сказав він. Його партія ААК пригрозила провести вуличні акції протесту.