Новый премьер Косово готов отменить 100-процентные пошлины на сербские товары

Новоизбранный премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что готов отменить тарифы, введенные его предшественником на сербские товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Курти недавно написал на своей странице в Facebook, что он готов "отменить 100-процентные тарифы на сербские товары".

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По словам Курти, тарифы "будут заменены принципом взаимности между двумя государствами" в политических, экономических и коммерческих делах.

Концепция, обычно используемая в международных отношениях, может означать, например, запрет на сербские номерные знаки в Косово, поскольку косовские номера запрещены в Сербии.

Тарифы были введены в конце 2018 года предыдущим премьером Рамушем Харадинаем в отместку за сербскую блокаду членства Косово в Интерполе. Белград по-прежнему отказывается признать независимость, провозглашенную Косово в 2008 году.

Посланник США по переговорам в Белграде и Приштине Ричард Гренелл призвал Приштину отменить тарифы, поскольку "это наносит ущерб Косово и не позволяет бизнесу создавать рабочие места".

Но оппозиционные партии выступают против коммерческих уступок. Чтобы мобилизовать общественность, оппозиция пытается собрать треть голосов в 120-местном парламенте Косово, чтобы созвать внеочередную сессию по этому вопросу.

Харадинай призвал нового премьер-министра воздерживаться от отмены тарифов "за некоторые временные политические очки, которые вы могли бы получить от международного сообщества".

"Мы должны объединиться в борьбе против Сербии до взаимного признания", - сказал он. Его партия ААК пригрозила провести уличные акции протеста.