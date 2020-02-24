Україна і Угорщина обговорили лібералізацію автоперевезень та прикордонну інфраструктуру

Міністерство інфраструктури України працює над лібералізацією автомобільних перевезень між Україною та Угорщиною у найближчій перспективі.

Про це заявив міністр Владислав Криклій за результатами зустрічі з держсекретарем з питань транспорту міністерства інновацій технологій Угорщини Ласло Мошоці, повідомляє "Європейська правда".

Сторони обговорили лібералізацію умов виконання автомобільних перевезень між Україною та Угорщиною, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

"Українська строна розробила проєкт Протоколу про внесення змін до діючої двосторонньої угоди про міжнародне автомобільне сполучення, яким передбачається лібералізація двосторонніх та транзитних вантажних перевезень та нерегулярних пасажирських перевезень. Треба також відповідати вимогам часу – робити транспортні коридори цифровими, а це означає, що паперові дозволи на перевезення мають бути замінені зручними електронними сервісами", - сказав Криклій.

Очільник міністерства також повідомив, що нині опрацьовується реалізація спільних проєктів, спрямованих на покращення прикордонної транспортної інфраструктури, зокрема, будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегово та с. Астей до МАПП "Лужанка" та мостового переходу в міжнародному-автомобільному пункті пропуску "Захонь – Чоп".

Міністр інновацій та технологій Угорщини Ласло Мошоці відзначив динамічний розвиток співпраці між Угорщиною та Україною у галузі транспортної інфраструктури та зазначив важливість поєднання транспортних коридорів обох країн.

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