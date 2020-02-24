Вихід Республіки Сербської з Боснії і Герцеговини призведе до війни - президент Чорногорії

Президент Чорногорії Міло Джуканович заявив, що спроби Республіки Сербської вийти зі складу Боснії і Герцеговини призведуть до війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Це питання, в якому беруть участь Європа та Америка, а не лише представник сербів у президентстві БіГ Мілорад Додік та президент Сербії Александар Вучич", - сказав Джуканович.

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За його словами, якщо міжнародна спільнота не відреагує на такі кроки, "ситуація ескалується".

Нагадаємо, Додік нещодавно заявив, що Республіка Сербська взяла курс на вихід зі складу Боснії та Герцеговини і не збирається від нього відмовлятися.

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