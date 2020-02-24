Вихід Республіки Сербської з Боснії і Герцеговини призведе до війни - президент Чорногорії
Понеділок, 24 лютого 2020, 11:56
Президент Чорногорії Міло Джуканович заявив, що спроби Республіки Сербської вийти зі складу Боснії і Герцеговини призведуть до війни.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.
"Це питання, в якому беруть участь Європа та Америка, а не лише представник сербів у президентстві БіГ Мілорад Додік та президент Сербії Александар Вучич", - сказав Джуканович.
За його словами, якщо міжнародна спільнота не відреагує на такі кроки, "ситуація ескалується".
Нагадаємо, Додік нещодавно заявив, що Республіка Сербська взяла курс на вихід зі складу Боснії та Герцеговини і не збирається від нього відмовлятися.
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