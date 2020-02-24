Выход Республики Сербской из Боснии и Герцеговины приведет к войне - президент Черногории
Понедельник, 24 февраля 2020, 11:56
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что попытки Республики Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины приведут к войне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Это вопрос, в котором участвуют Европа и Америка, а не только представитель сербов в президентстве БиГ Милорад Додик и президент Сербии Александар Вучич", - сказал Джуканович.
По его словам, если международное сообщество не отреагирует на такие шаги, "ситуация эскалируется".
Напомним, Додик недавно заявил, что Республика Сербская взяла курс на выход из состава Боснии и Герцеговины и не собирается от него отказываться.
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