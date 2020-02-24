Партія Меркель 25 квітня обере нового лідера

Християнські демократи канцлерки Німеччини Ангели Меркель 25 квітня проведуть позачерговий з'їзд партії, на якому оберуть нового лідера.

Відповідний графік узгодили на засіданні президії партії під головуванням Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

На конгресі ХДС делегатам запропонують проголосувати за нового лідера, який, найімовірніше, поведе партію на наступні федеральні вибори, що відбудуться у жовтні 2021 року.

Генеральний секретар ХДС Пауль Зем'як дав зрозуміти, що Крамп-Карренбауер не висуватиме конкретної кадрової пропозиції: "Слава богу, ми не живемо в монархії, де офіси просто успадковуються".

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Нагадаємо, протеже Меркель Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

Це сталося після того, як ХДС в східному штаті Тюрингія проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

Відомо, що колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.

Також серед претендентів голова комітету у закордонних справах бундестагу Норберт Реттген, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

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