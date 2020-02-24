Партия Меркель 25 апреля выберет нового лидера

Христианские демократы канцлера Германии Ангелы Меркель 25 апреля проведут внеочередной съезд партии, на котором изберут нового лидера.

Соответствующий график согласовали на заседании президиума партии под председательством Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

На конгрессе ХДС делегатам будет предложено проголосовать за нового лидера, который, скорее всего, поведет партию на следующие федеральные выборы в октябре 2021 года.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Земьяк дал понять, что Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать конкретного кадрового предложения: "Слава богу, мы не живем в монархии, где офисы просто наследуются".

Читайте также Партия Меркель провалила местные выборы в Гамбурге

Напомним, протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Это произошло после того, как ХДС в восточном штате Тюрингия проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

Известно, что бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Также среди претендентов – председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Читайте также: "Новый вызов для Меркель: почему партия канцлера потеряла лидера и репутацию".