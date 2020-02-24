ЄС виділить 232 млн євро на глобальну боротьбу з коронавірусом

Європейська комісія оголосила про новий пакет допомоги на суму 232 млн євро для підвищення глобальної готовності, запобігання і стримування поширення нового коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

Частина цих коштів буде відразу виділена різним секторам, а решта будуть виділені в найближчі місяці.

"Оскільки кількість випадків продовжує рости, суспільна охорона здоров'я є пріоритетом номер один. Будь то підвищення готовності в Європі, в Китаї або де-небудь ще, міжнародне співтовариство повинне працювати разом. Європа тут має грати провідну роль", - сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Комісар з кризового управління Янез Ленарчич сказав, що новий пакет допомоги підтримає Всесвітню організацію охорони здоров'я і буде спрямований на фінансування, щоб країни з більш слабкими системами охорони здоров'я не залишилися без допомоги.

"Наша мета - стримати спалах на глобальному рівні", - сказав він.