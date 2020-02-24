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У Туреччини зросли втрати в Сирії внаслідок атаки підтримуваних Росією сил

Понеділок, 24 лютого 2020, 14:58

16-й турецький солдат загинув вихідними у сирійській провінції Ідліб внаслідок атаки з боку підтримуваних Росією урядових сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крім зіткнень із урядовими силами, з'являються звіти про удари по турецькій армії з боку авіації РФ. Так, державне інформаційне агентство Сирії SANA 21 лютого розповсюдило відео, на якому, як стверджує воно, російські винищувачі влучають в танки, що належали турецькій армії.

Речник Міністерства оборони Німеччини прокоментував дані про російсько-турецькі зіткнення у північно-західній Сирії.

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"Інформації про зіткнення та жодних запитів про підтримку з боку партнера по НАТО Туреччини немає", - цитує його журналіст Bild Юліан Рьопке у своєму Twitter.

За словами Рьопке, Туреччина заборонила активістам в Ідлібі, а також місцевим та турецьким журналістам фільмувати повітряні удари (Асада/Росії) та їхні результати.

Як пише Al Masdar News, у понеділок, 24 лютого, сили режиму сирійського президента Башара Асада за підтримки Росії продовжили просування Ідлібі, а угруповання, підтримувані Туреччиною, вдруге за тиждень розпочали напад з метою захоплення міста Найраб в східній частині Ідлібу.

За попередніми звітами з цього фронту, турецькі військові обстрілюють з артилерії оборону сирійської армії навколо Найраба.

Цей останній напад підтримуваних Анкарою джихадистів відбувається лише через кілька днів після того, як російські ВПС і сирійська армія вбили понад 100 їхніх поплічників під Найрабом на сході Ідлібу.

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