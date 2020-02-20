У Сирії військові США витіснили на узбіччя дороги машину армії РФ

Нове відео, оприлюднене в середу, показало, як бронемашина США витісняє на узбіччя дороги російську військову машину на північному сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

За даними акаунту, який розмістив відео, інцидент стався у східній частині району Камишли на північному сході Сирії.

На відео видно, як американський транспортний засіб намагається підрізати російський транспортний засіб, коли той пішов на обгін з правого боку. Внаслідок інциденту ледь не збили людину.

Нагадаємо, 12 лютого у цьому ж районі стався збройний інцидент. Коаліція під керівництвом США, що веде боротьбу з "Ісламською державою", заявила, що її війська відкрили вогонь в пункті пропуску на схід від Камишли після того, як їх обстріляли зі стрілецької зброї.

По американцях влаштували стрілянину сили режиму сирійського президента Башара Асада. У цей час у перших за спиною стояли російські військові.

На північному сході Сирії присутні водночас російські сили, підтримувані США війська сирійських курдів та сирійська армія.

Після початку останньої турецької військової операції США покинули низку військових баз в Сирії, частина з яких перейшла до Росії.

Зараз російські військові дислоковані щонайменше в 10 точках на підконтрольних YPG територіях Сирії - в Манбіджі, Айн-аль-Арабі, Рацці і Хасеке. Водночас днями повідомлялося про скорочення російської присутності в Хасеке і входження туди військової колони США.

Раніше цього місяця американські війська розпочали будівництво нової військової бази в багатій нафтою провінції Хасеке.