У Сирії військові США витіснили на узбіччя дороги машину армії РФ

Нове відео, оприлюднене в середу, показало, як бронемашина США витісняє на узбіччя дороги російську військову машину на північному сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

За даними акаунту, який розмістив відео, інцидент стався у східній частині району Камишли на північному сході Сирії.

На відео видно, як американський транспортний засіб намагається підрізати російський транспортний засіб, коли той пішов на обгін з правого боку. Внаслідок інциденту ледь не збили людину.

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria. pic.twitter.com/X5RNPyqafL