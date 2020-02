Туреччина після авіанальоту Росії в Сирії заявила про загибель двох своїх військових

У результаті авіаудару по позиціях ЗС Туреччини в сирійській провінції Ідліб в четвер, 20 лютого, загинуло двоє турецьких військовослужбовців, 5 отримали поранення.

Про це заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"За даними джерел в Ідлібі, ліквідовано понад 50 військових режиму Асада. Знищено 5 танків, 2 БТР, 2 військових пікапа і 1 САУ", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Незабаром після того, як протурецькі сили розпочали свою атаку в четвер, ВПС Росії здійснили низку руйнівних авіаударів по східному Ідлібу, в результаті чого було знищено десяток транспортних засобів і танк, пише Al Masdar News.

Незабаром після авіаударів з боку Росії Міністерство оборони Туреччини заявило про загибель двох своїх солдатів під час авіаудару в Ідлібі. Водночас відомство не уточнило, хто завдав удару.

Як пише Al Masdar News, 20 лютого російський розвідувальний безпілотник зафільмував, як Туреччина забезпечувала артилерійське прикриття ісламістам з "Фронту національного визволення" (NLF) та повстанцям-джихадистам Хаят Тахрір Аль-Шам (HTS) поблизу міста Найраб. В останній домінують колишні бійці сирійського крила Аль-Каїди.

Russian drone filming a Turkish T-155 Firtina providing artillery cover for a jihadist attack on Nayrab, Idlib today.



2 Turkish soldiers were killed, 5 wounded by retaliatory airstrike by Russia today. pic.twitter.com/bSKHka3hoc