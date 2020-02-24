МЗС викликало посла Сербії через "російський Крим" на ярмарку в Белграді

Міністерство закордонних справ України запросило на розмову посла Сербії в Україні у зв’язку з неприпустимістю спроб легалізації Росією окупації Криму на ярмарку в Белграді.

Про це МЗС проінформувало у понеділок, 24 лютого, пише "Європейська правда".

Причина виклику посла - розміщення на російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку в Белграді назви і символіки так званої "Республіки Крим". У зв’язку з цим під час розмови послу Аці Йовановичу було висловлено глибоку стурбованість.

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"Увагу посла Сербії було привернуто до неприпустимості спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, аби подібні факти не повторювались у майбутньому", - повідомили у міністерстві про перебіг розмови.

Як стверджує МЗС, посол Сербії "визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету з боку Сербії".