Дуда: РФ є агресором в Україні і агресивно поводиться з іншими державами

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ продовжує агресію проти України і агресивно поводиться з іншими державами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання wPolityce.

"Росія - агресор в Україні. Вона не припинила цю агресію, вона як і раніше окупує Крим і території навколо Донецька і Луганська. Вона підтримує так званих сепаратистів і поводиться агресивно і по відношенню до інших держав" - сказав Дуда.

Зокрема, за його словами, Росія здійснює політику демонстрації сили, наприклад, порушує повітряний простір.

"Таким чином, вона не є державою, яка, як можна було б сказати, заслуговує довіри і мирним шляхом переслідує свої інтереси" - зазначив президент Польщі.

При цьому він висловив сподівання, що Польщі вдасться належним чином відзначити річницю Катинського злочину та Смоленської катастрофи.