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Дуда: РФ является агрессором в Украине и агрессивно ведет себя с другими государствами

Понедельник, 24 февраля 2020, 18:56

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ продолжает агрессию против Украины и агрессивно ведет себя с другими государствами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание wPolityce.

"Россия - агрессор в Украине. Она не прекратила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно и по отношению к другим государствам", - сказал Дуда.

В частности, по его словам, Россия осуществляет политику демонстрации силы, например, нарушает воздушное пространство.

"Таким образом, она не является государством, которая, как можно было бы сказать, заслуживает доверия и мирным путем преследует свои интересы", - отметил президент Польши.

При этом он выразил надежду, что Польше удастся должным образом отметить годовщину Катынского преступления и Смоленской катастрофы.

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