Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною

За результатами переговорів на рівні авіаційних влад Україна суттєво розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса - Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення – також без обмежень", - каже міністр.

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Відтепер 11 міст України мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Встановлено таку частоту для здійснення пасажирських перевезень (сукупна тижнева на кожному маршруті для призначених авіакомпаній кожної сторони): Київ – Стамбул, 24; Одеса – Стамбул, без обмежень; Львів – Стамбул, 28; Херсон – Стамбул, 21; Запоріжжя – Стамбул, 21; Харків – Стамбул, 28; Вінниця – Стамбул, 14; Миколаїв – Стамбул, 14; Івано-Франківськ – Стамбул, 14; Дніпро, Чернівці, Севастополь – Стамбул, 7 на кожному маршруті; Донецьк, Сімферополь – Стамбул, без обмежень; Київ – Ізмір, 21; Київ – Даламан, 10; Київ – Анкара, без обмежень.

Нагадаємо, Україна cподівається на підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС до кінця року.