Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией

По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украина существенно расширила регулярное авиасообщение с Турцией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для маршрута Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений", - говорит министр.

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Отныне 11 городов Украины имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье.

Установлена такая ​​частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для назначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев - Стамбул, 24; Одесса - Стамбул, без ограничений; Львов - Стамбул, 28; Херсон - Стамбул, 21; Запорожье - Стамбул, 21; Харьков - Стамбул, 28; Винница - Стамбул, 14; Николаев - Стамбул, 14; Ивано-Франковск - Стамбул, 14; Днепр, Черновцы, Севастополь - Стамбул, 7 на каждом маршруте; Донецк, Симферополь - Стамбул, без ограничений; Киев - Измир, 21; Киев - Даламан, 10; Киев - Анкара, без ограничений.

Напомним, Украина надеется на подписание соглашения об "открытом небе" с ЕС до конца года.