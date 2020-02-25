Німецький міністр знявся з гонки за лідера партії Меркель на користь іншого кандидата

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив у вівторок, що не претендуватиме на пост голови Християнсько-демократичного союзу, і виказує свою підтримку кандидатурі Арміну Лашету.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Наша пропозиція не спрямована проти Ангели Меркель", - сказав він на пресконференції, додавши, що він добре співпрацює з Меркель як член її кабінету.

Лідер ХДС Анегрет Крамп-Карренбауер підкреслила, що партія очікуває, що переможець голосування за нового лідера працюватиме разом з Меркель.

Лашет, прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії - найбільш населеної землі Німеччини - заявив, що перестановки в уряді не плануються.

Нагадаємо, у вересні торік ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що підтримує Лашета як кандидата в канцлери.

Як відомо, Шредер, будучи канцлером Німеччини, був близький з президентом РФ Владіміром Путіним, та приєднався до російсько-німецького газового проєкту Nord Stream незабаром після того, як пішов зі служби у 2005 році. Також його призначили головою ради директорів компанії "Роснефть", що викликало критику з боку Меркель.

Відомо, що колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц також має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.

Ще один претендент - голова комітету у закордонних справах бундестагу Норберт Реттген.

Християнські демократи 25 квітня проведуть позачерговий з'їзд партії, на якому оберуть нового лідера.