Немецкий министр снялся с гонки за пост лидера партии Меркель в пользу другого кандидата

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил во вторник, что не будет претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза, и выражает свою поддержку кандидатуре Армина Лашету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наше предложение не направлено против Ангелы Меркель", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что он хорошо сотрудничает с Меркель как член ее кабинета.

Лидер ХДС Анегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что партия ожидает, что победитель голосования за нового лидера будет работать вместе с Меркель.

Лашет, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии - наиболее населенной земли Германии, - заявил, что перестановки в правительстве не планируются.

Напомним, в сентябре прошлого года экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что поддерживает Лашета как кандидата в канцлеры.

Как известно, Шредер, будучи канцлером Германии, был близок с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединился к российско-германскому газовому проекту Nord Stream вскоре после того, как ушел со службы в 2005 году. Также был назначен председателем совета директоров компании "Роснефть", что вызвало критику со стороны Меркель.

Известно, что бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Также среди претендентов - председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген.

Христианские демократы 25 апреля проведут внеочередной съезд партии, на котором изберут нового лидера.