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Влада Британії радить громадянам самоізолюватися після поїздок у північну Італію

Вівторок, 25 лютого 2020, 13:21

Британська влада заявила, що люди, які відвідали північну Італію, повинні самоізолюватися, якщо у них виникли симптоми грипу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ті, хто був на півночі Італії, - це фактично кожен, хто був у Італії на північ від Пізи, - повинні, якщо вони мають симптоми грипу, самоізолюватися", - сказав міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

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"Якщо люди потрапили до постраждалих районів, які італійський уряд піддав карантину, вони повинні самоізолюватися незалежно від того, чи є у них симптоми чи ні", - додав Хенкок.

Британське міністерство охорони здоров'я також порадило мандрівникам, які повертаються з Ірану, із регіонів особливого нагляду у Південній Кореї та китайської провінції Хубей, самостійно ізолюватися, навіть якщо вони не мали жодних симптомів.

Ті, хто повертається з В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу та М'янми, повинні самоізолюватися, якщо у них розвинуться симптоми, сказали в міністерстві.

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