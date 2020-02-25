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Власти Британии советуют гражданам самоизолироваться после поездок в северную Италию

Вторник, 25 февраля 2020, 13:21

Британские власти заявили, что люди, которые посетили северную Италию, должны самоизолироваться, если у них возникли симптомы гриппа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Те, кто был на севере Италии, - это фактически каждый, кто был в Италии к северу от Пизы, - должны, если у них есть симптомы гриппа, самоизолироваться", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

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"Если люди попали в пострадавшие районы, в которых итальянское правительство ввело карантин, они должны самоизолироваться независимо от того, есть ли у них симптомы или нет", - добавил Хэнкок.

Британское министерство здравоохранения также посоветовало путешественникам, которые возвращаются из Ирана, из регионов особого надзора в Южной Корее и китайской провинции Хубэй, самостоятельно изолироваться, даже если у них не было никаких симптомов.

Те, кто возвращается из Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, должны самоизолироваться, если у них разовьются симптомы, сказали в министерстве.

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