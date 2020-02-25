Британський депутат вибачився за показані 13 років тому геніталії

У Британії депутату керівної Консервативної партії Джеймсу Гранді довелося вибачатися за показані в 2007 році в пабі геніталії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джеймс Гранді вибачився за "будь-яку завдану образу" після того, як у ЗМІ з'явилося відео, на яких він спускає штани.

Інцидент мав місце в 2007 році, ще до того, Гранді зайнявся політикою.

На відео, отриманому телеканалом LBC, чутно, як жінка говорить йому, щоб він спустив штани і підняв сорочку, оголивши свої геніталії.

Читайте також Напівоголені екоактивісти влаштували акцію в парламенті Британії під час дебатів по Brexit

Відеозапис спочатку був відправлений консерваторам стурбованим членом громадськості, але ніякої відповіді від партії отримано не було.

Інцидент, як повідомляється, стався в готелі Rams Head Inn в Лутоні, що знаходиться у виборчому окрузі Гранді.

Джеймс Гранді був обраний депутатом парламенту від міста Лі у Великому Манчестері на виборах 2019 року.