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Британский депутат извинился за показанные 13 лет назад гениталии

Вторник, 25 февраля 2020, 15:11

В Британии депутату правящей Консервативной партии Джеймсу Гранди пришлось извиняться за показанные в 2007 году в пабе гениталии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джеймс Гранди извинился за "любую нанесенную обиду" после того, как в СМИ появилось видео, на которых он спускает штаны.

Инцидент имел место в 2007 году, еще до того, Гранди занялся политикой.

На видео, полученном телеканалом LBC, слышно, как женщина говорит ему, чтобы он спустил брюки и поднял рубашку, обнажив свои гениталии.

Видеозапись сначала была отправлена консерваторам обеспокоенным членом общественности, но никакого ответа от партии получено не было.

Инцидент, как сообщается, произошел в отеле Rams Head Inn в Лутоне, находящемся в избирательном округе Гранди.

Джеймс Гранди был избран депутатом парламента от города Ли в Большом Манчестере на выборах 2019 года.

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