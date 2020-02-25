Прем’єр Італії назвав причину швидкого поширення вірусу - Ломбардія заперечує

Прем’єр Італії Джузеппе Конте назвав причиною швидкого поширення нового коронавірусу по всій країні неправильне управління однією з лікарень на півночі – влада Ломбардії відкидає його звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Там був спалах і він поширився звідти частково через управління лікарнею, яке здійснювалося не у повній відповідності до належних протоколів, які рекомендуються у таких випадках. Це сприяло поширенню (вірусу – Ред.)", - сказав Джузеппе Конте.

При цьому він не назвав ні місто, ні лікарню, у якій такі порушення, за його словами, відбулися.

Також досі не відомо, хто в Італії став "нульовим пацієнтом", який завіз вірус до країни.

Аттіліо Фонтана, губернатор Ломбардії, де був зафіксований перший пацієнт з коронавірусом, назвав заяву Конте необґрунтованою та неприйнятною.

"На жаль, ми слідували урядовим протоколам… Я мовчав, я не сперечався, але якщо вони звинувачують Ломбардію, я не можу мовчати. Ми пропонували посилити контроль ще за місяць до початку епідемії. Вони звинуватили нас в расизмі і поширенні паніки", - сказав губернатор Ломбардії в ефірі Rai.

З критикою прем'єра виступив і керівник управління із соціального захисту Ломбардії Джуліо Галлера.

"Це неприйнятний коментар від неосвіченої людини, оскільки він не знає, якими були протоколи, встановлені Вищим інститутом здоров'я (ISS). Ми по-рабськи дотримуємось того, що вирішив інститут, а також керівних принципів міністерства охорони здоров'я" - сказав Галера.

Кількість випадків заражень новим коронавірусом в Італії 25 лютого сягнула 283. До їх числа входять 7 пацієнтів, які померли, та один, що одужав.