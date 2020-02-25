Премьер Италии назвал причину быстрого распространения вируса - Ломбардия отрицает

Премьер Италии Джузеппе Конте назвал причиной быстрого распространения нового коронавируса по всей стране неправильное управление одной из больниц на севере - власть Ломбардии отвергает его обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

"Там была вспышка и он распространился оттуда частично из-за управления больницей, которое осуществлялось не в полном соответствии с надлежащими протоколами, что рекомендуются в таких случаях. Это способствовало распространению (вируса - Ред.)", - сказал Джузеппе Конте.

При этом он не назвал ни город, ни больницу, в которой такие нарушения, по его словам, состоялись.

Также пока не известно, кто в Италии стал "нулевым пациентом", который завез вирус в страну.

Аттилио Фонтана, губернатор Ломбардии, где был зафиксирован первый пациент с коронавирусом, назвал заявление Конте необоснованым и неприемлемым.

"К сожалению, мы следовали правительственным протоколам ... Я молчал, я не спорил, но если они обвиняют Ломбардию, я не могу молчать. Мы предлагали усилить контроль еще за месяц до начала эпидемии. Они обвинили нас в расизме и распространении паники", - сказал губернатор Ломбардии в эфире Rai.

С критикой премьера выступил и руководитель управления по социальной защите Ломбардии Джулио Галлера.

"Это неприемлемый комментарий от необразованного человека, поскольку он не знает, какими были протоколы, установленные Высшим институтом здоровья (ISS). Мы по-рабски придерживаемся того, что решил институт, а также руководящих принципов министерства здравоохранения", - сказал Галлера.

Количество случаев заражений новым коронавирусом в Италии 25 февраля достигло 283. В их число входят 7 умерших пациентов и один, который выздоровел.