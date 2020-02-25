ВООЗ похвалила заходи Італії для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що Італія вжила належні заходи для стримування поширення нового коронавірусу, зосереджуючи увагу на припиненні подальшої передачі від людини до людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок команда ВООЗ провела переговори з італійськими чиновниками у Римі щодо реагування на спалах захворювання, заявив речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр.

"Експерти ВООЗ надають підтримку в галузі клінічного управління, профілактики та контролю інфекцій, спостереження та комунікації. На цьому етапі основна увага приділяється обмеженню подальшої передачі від людини до людини ", - йдеться в заяві ВООЗ.

Кілька скупчень інфекцій у різних регіонах уже були виявлені.

"Заходи, вжиті італійським урядом чи регіональними урядами, були досить сильними і, швидше за все, повинні допомогти максимально якісно стримувати цей вірус", - сказав Ліндмаєр.

Наразі в Італії зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

Італійська влада з неділі встановила карантин для десяти муніципалітетів у регіоні Ломбардія. 50 тисячам громадян не рекомендують виходити з дому.