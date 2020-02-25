ВОЗ похвалила меры Италии для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник команда ВОЗ провела переговоры с итальянскими чиновниками в Риме по реагированию на вспышку заболевания, заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмаер.

"Эксперты ВОЗ оказывают поддержку в области клинического управления, профилактики и контроля инфекций, наблюдения и коммуникации. На этом этапе основное внимание уделяется ограничению дальнейшей передачи от человека к человеку ", - говорится в заявлении ВОЗ.

Несколько скоплений инфекций в различных регионах уже были обнаружены.

"Меры, принятые итальянским правительством или региональными правительствами, были достаточно сильными и, скорее всего, должны помочь максимально качественно сдерживать этот вирус", - сказал Линдмаер.

Сейчас в Италии зафиксировано более 280 случаев заболевания, в основном в северных регионах. Семь человек умерли.

Итальянская власть с воскресенья установила карантин для десяти муниципалитетов в регионе Ломбардия. 50 тысячам граждан не рекомендуют выходить из дома.