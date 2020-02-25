В уряді пояснили, що будуть робити після програшу в ЄСПЛ щодо люстрації

Після програшу у ЄСПЛ у справі щодо люстрації міністр юстиції Денис Малюська заявив, що уряд зробить усе, аби забезпечити права громадян та збереження механізму люстрації - хоч і в обмеженому вигляді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Малюська написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр підкреслив, що ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а лише її надмірний обсяг. "Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не вчиняли", - пояснив Малюська рішення суду.

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За його словами, міністерство спільно з народними депутатами планує опрацювати та внести законопроєкт, відповідно до якого буде створена комісія, що розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною.

Також, за його словами, розглядатиметься можливість поновлення особи на посаді та виплати різниці між втраченим та реальним заробітком.

Малюська наголосив, що описаний вище механізм не застосовуватиметься до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою.

Нагадаємо, у вівторок 25 лютого рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників набуло чинності.

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17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.