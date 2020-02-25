В правительстве объяснили, что будут делать после проигрыша в ЕСПЧ по люстрации

После проигрыша в ЕСПЧ по делу о люстрации министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство сделает все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации - хотя и в ограниченном виде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Малюська написал на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. "Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстровани, хотя ничего плохого не совершали", - пояснил Малюська решения суда.

Читайте также Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации

По его словам, министерство совместно с народными депутатами планирует разработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной.

Также, по его словам, будет рассматриваться возможность возобновления лица в должности и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

Малюська подчеркнул, что описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Во вторник 25 февраля решение ЕСПЧ по люстрации украинских чиновников вступило в силу.

Читайте также Увольнение по закону о люстрации нарушило права украинских чиновников – ЕСПЧ

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.

Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.