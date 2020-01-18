Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, українська сторона подала скаргу на рішення Європейського суду увечері 16 січня.Термін оскарження рішення ЄСПЛ закінчувався 17 січня.

"Подано заяву 16 січня ввечері", - повідомив він. Скарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.

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Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.